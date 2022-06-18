ВСУ обстреляли Донецк дважды за 10 минут

ВСУ обстреляли Донецк со стороны населенного пункта Пески в 07:45 и 07:55. По Киевскому и Куйбышевскому районам выпустили по пять снарядов калибром 155 миллиметров. Это следует из сводки представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Также в ДНР ранним утром зафиксировали обстрелы населенных пунктов Пантелеймоновка и Зайцево (Южное). По Пантелеймоновке ударили со стороны Новгородского в 06:40. Выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Зайцево попало под обстрел в 05:40 со стороны Курдюмовки — ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

Кроме того, в 03:30 под ударом оказался населенный пункт Гольмовский (пять снарядов калибром 152 миллиметра).

Накануне при обстреле Верхнеторецкого со стороны Украины погибла 53-летняя мирная жительница дома по улице Мира. В Киевском районе Донецка боеприпас попал в здание региональной энергопоставляющей компании по улице Молодых Шахтеров.