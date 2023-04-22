Спецоперация 22 апреля 2023, 08:32 ВСУ обстреляли Донецк два раза за 10 минут СЦКК: ВСУ дважды ударили по Куйбышевскому району Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики сегодня утром ударили по Донецку два раза за 10 минут. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Оба раза под удар попал Куйбышевский район. В 07:35 со стороны населенного пункта Галицыновка по нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, а 10 минут спустя — еще три снаряда. Информации о пострадавших пока не поступало.

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За прошедшие сутки украинские вооруженные силы ударили по территории ДНР 25 раз. На донецком направлении они совершили 19 обстрелов, на горловском — пять, на волновахском — еще один. Все обстрелы велись из артиллерии калибром 155 миллиметров. Всего ВСУ выпустили 109 единиц боеприпасов. Под огнем оказались четыре населенных пункта: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка, Горловка и Владимировка. В Киевском районе оказались повреждены три жилых домостроения. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не было. О жертвах и пострадавших также не сообщалось.