Украинские военные вновь обстреляли Донецк. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Авдеевка, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров со стороны поселка Новомихайловка.

О жертвах и разрушениях ничего не известно.

Накауне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия доведет до конца задачи специальной операции, чтобы жители Донецка могли жить спокойно.