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    22 июля 2022, 07:11

    ВСУ обстреляли Донецк

    СЦКК сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские военные вновь обстреляли Донецк. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Нацисты выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Авдеевка, а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров со стороны поселка Новомихайловка.

    О жертвах и разрушениях ничего не известно.

    Накауне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия доведет до конца задачи специальной операции, чтобы жители Донецка могли жить спокойно.