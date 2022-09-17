ВСУ обстреляли Донецк | 360°

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ВСУ обстреляли Донецк

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ на Донецк

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Украинские боевики атаковали Донецк ночью в субботу. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Орловка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города. О пострадавших и разрушениях на данный момент пока неизвестно.

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В результате обстрела Донецка со стороны нацистов в четверг погибла женщина. Также снаряды ВСУ повредили линии электропередач, без света в Донецке остались тысячи абонентов.

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в группировке ВСУ в районе Святогорска есть большое количество наемников из Польши, число которых превалирует над количеством самих украинских военных.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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