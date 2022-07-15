ВСУ с трех направлений обстреляли Доломитное минами и артснарядами

Украинские войска утром 15 июля четырежды обстреляли Доломитное и один раз — Ясиноватую. Атаки вели с разных направлений ракетами «Град» и снарядами среднего и крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Сначала в течение девяти минут обстреливали Доломитное. В 06:01 27 снарядов калибром 155 миллиметров выпустили с позиций в Курдюмовке, в 06:05 — 14 снарядов калибром 122 миллиметра из Кодема, в 06:10 — 39 мин калибром 120 миллиметров из Семигорья.

В 07:00 националисты обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметров и 10 ракетами из РСЗО БМ-21 «Град».

Спустя 20 минут они вновь атаковали Доломитное из Курдюмовки. По населенному пункту выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров.