ВСУ обстреляли Докучаевск и Ясиноватую из БМ-21 «Град»

ВСУ утром 18 мая обстреляли населенные пункты ДНР из БМ-21 «Град». Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По данным ведомства, в 07:40 по местному времени ВСУ выпустили шесть ракет по Докучаевску. Обстрел велся со стороны Новомихайловки.

Чуть позже, в 07:49, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой. По населенному пункту выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град». Боеприпасы прилетели со стороны Авдеевки.

Кроме того, представители ДНР в СЦКК рассказали о нескольких обстрелах других населенных пунктов из крупнокалиберной артиллерии. Начиная с 03:00 ВСУ открыли огонь по Озеряновке, Александровке и Донецку. Представители ведомства сообщили, что в этих населенных пунктах зафиксировали прилеты снарядов калибром 122 миллиметра. По Донецку выпустили пять снарядов в 07:43, по Александровке — четыре снаряда в 08:00. Спустя 40 минут ВСУ выпустили восемь боеприпасов по Озеряновке.