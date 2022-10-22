ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 08:49 ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 крупнокалиберных снарядов

Читать 360tv в

Ночью 22 октября населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 01:25 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский», — рассказали представители ведомства.

Реклама

По их данным, в это время украинская армия выпустила по региону пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Реклама

Позднее стало известно и об утренних атаках ВСУ. Сотрудники представительства ДНР в СЦКК сообщили, что в 07:40 по местному времени (совпадает с московским) украинская армия обстреляла Гольмовский в том же объеме и калибре боеприпасов. Их выпустили также со стороны населенного пункта Дылеевка.

Через пять минут был зафиксирован удар по Киевскому району Донецка. Там выявили прилет трех снарядов калибром 155 миллиметров. Боеприпасы выпустили со стороны населенного пункта Орловка.

Спустя еще пять минут, в 07:50 по местному времени, ВСУ нанесли удар из Авдеевки по Каштановому. По этому населенному пункту выпустили семь снарядов калибром в 122 миллиметра.

О разрушениях, жертвах и иных последствиях вышеуказанных ударов пока не известно.