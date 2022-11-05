ВСУ обстреляли ДНР и ЛНР утром 5 ноября | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 08:30 ВСУ обстреляли ДНР и ЛНР утром 5 ноября Представители ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку пять крупнокалиберных снарядов

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Утром 5 ноября ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили сотрудники совместного центра контроля и координации (СЦКК) прекращения огня в ДНР. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 05:32 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район)», — сообщили они.

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По данным представителей ведомства, в это время украинская армия выпустила пять снарядов калибром 155 миллиметров. Тип боеприпасов пока не уточняется. Кроме того, пока неизвестны последствия прилетов среди мирного населения и степень нанесенного ущерба городской инфраструктуре.

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Представители ЛНР в СЦКК также сообщали об атаке со стороны ВСУ по одному из населенных пунктов Луганской Народной Республики. По данным сотрудников ведомства, в 01:20 по местному времени украинская армия применила РСЗО HIMARS для обстрела Сватово. Они уточнили, что ВСУ выпустили по населенному пункту четыре ракеты. На данный момент еще не поступил уточненная информация о жертвах и разрушениях после этого удара.