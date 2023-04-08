Спецоперация 08 апреля 2023, 13:15 ВСУ обстреляли ДНР четыре раза за утро СЦКК: украинские боевики обстреляли ДНР четыре раза за утро РИА «Новости»

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С утра ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики четыре раза. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Один мужчина ранен.

В 06:10 украинские боевики обстреляли Горловку. Под удар попал Никитовский район, атаку произвели со стороны населенного пункта Щербиновка. По Горловке выпустили восемь снарядов «натовского» калибра (155 миллиметров). В 10:47 под обстрел попал Волновахский район Владимировки. На него обрушили 10 снарядов того же калибра со стороны Катериновки.

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Через три минуты из того же населенного пункта ударили по Никольскому. В сторону Волновахского района направили шесть снарядов. Наконец, в 11:20 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами.

По оперативным данным СЦКК ДНР, во Владимировке пострадал житель улицы Симоненко, мужчина 38 лет. О других раненых и разрушениях информации нет.