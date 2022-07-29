ВСУ обстреляли ДНР четыре раза за полчаса

Ранним утром 29 июля ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики уже пять раз, причем четыре из них — в течени всего 28 минут. Это следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 05:57 зафиксировали удар по Куйбышевскому району Донецка — выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Водяное. В 07:02 со стороны Красногоровки ударили по Кировскому и Петровскому районам Донецка — по ним выпустили еще три снаряда того же калибра.

Восемь минут спустя под обстрел попала Пантелеймоновка (восемь снарядов), а еще через 10 минут — вновь Куйбышевский район Донецка (пять снарядов). Наконец, в 07:30 Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район города, обрушив на него шесть снарядов.

Накануне поздним вечером ВСУ применили для ударов по ДНР крупнокалиберное оружие. Кроме того, украинские боевики попытались атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система ПВО, атаку удалось отразить.