ВСУ обстреляли детсады, гостиницу и ресторан в Светлодарске

Украинские артиллеристы обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике. Пострадали два детсада, гостиница и ресторан, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Обстреляли Светлодарск, повреждены два детсада, гостиница и ресторан», — сообщили военные.

Боевики атаковали город 8 августа, около двух часов ночи. В 10-этажной гостинице разрушили верхние этажи, здание ресторана неподалеку уничтожили полностью. Фотографии с места событий показал телеканал «Звезда». Информации о пострадавших нет.

Светлодарск освободили в мае, в нем остались около 10 тысяч мирных жителей. Однако под контролем украинских боевиков находилась Углегорская ТЭС, которая обеспечивала энергией ДНР и населенные пункты за ее пределами. В конце июля ее тоже освободили. Украинские военные превратили ее в укрепрайон, а при отступлении оставили много мин и растяжек.