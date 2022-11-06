ВСУ обстреляли дамбу Каховской ГЭС, один снаряд попал в шлюз | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 13:46 ВСУ обстреляли дамбу Каховской ГЭС, один снаряд попал в шлюз ТАСС: ракета ВСУ попала в шлюз дамбы Каховской ГЭС РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины обстреляли дамбу Каховской ГЭС. Пять ракет сбили системы ПВО, один снаряд попал в шлюз дамбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения», — говорится в сообщении.

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Уточняется информация о пострадавших.

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Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают военную технику на Херсонском направлении. Он отметил, что подобные самоубийственные действия, совершаемые по приказу США, идут только на руку специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он также сообщал, что украинцы увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного на Николаевском участке.