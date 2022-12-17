17 декабря 2022, 03:51
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка из «Градов»
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град»
Украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский район Донецка из РСЗО «Град», по городу выпустили шесть ракет. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2:26 (совпадает с московским) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Буденновский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 „Град“», — говорится в сообщении представительства.
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Накануне из села Тоненькое по Донецку выпустили 15 ракет, под ударом оказались Ворошиловский и Куйбышевский районы города. Днем ранее Донецк подвергся самой массированной атаке с 2014 года со стороны ВСУ. Мэр города Алексей Кулемзин назвал это очередным военным преступлением. Огонь вели из Орловки, Тоненького и Нетайлово, ранены шесть человек, в том числе ребенок.
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