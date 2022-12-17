Спецоперация 17 декабря 2022, 03:51 ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка из «Градов» Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский район Донецка из РСЗО «Град», по городу выпустили шесть ракет. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2:26 (совпадает с московским) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Буденновский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 „Град“», — говорится в сообщении представительства.

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Накануне из села Тоненькое по Донецку выпустили 15 ракет, под ударом оказались Ворошиловский и Куйбышевский районы города. Днем ранее Донецк подвергся самой массированной атаке с 2014 года со стороны ВСУ. Мэр города Алексей Кулемзин назвал это очередным военным преступлением. Огонь вели из Орловки, Тоненького и Нетайлово, ранены шесть человек, в том числе ребенок.

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