ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские войска обстреляли больницу № 21 на Кремлевском проспекте, 12а, в Куйбышевском районе Донецка. Снаряды повредили остекление, сообщил штаб теробороны ДНР.

Информации о пострадавших нет. В этом районе, по данным представительства ДНР в СЦКК, также был поврежден жилой дом на Кремлевском проспекте, 41. Горожанам посоветовали не выходить из дома без крайней необходимости и прятаться в убежищах во время обстрелов.

По данным на 10:15 18 мая по Донецку выпустили 23 снаряда калибром 122 миллиметра. Первый обстрел зафиксировали в 07:43. Без электричества остался Петровский район, а также его пригороды — Александровка и Кременец. Обесточены 29 трансформаторных подстанций, больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи частных абонентов.