ВСУ обстреляли Байрак в ДНР крупнокалиберными снарядами

Населенный пункт Байрак попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом в Теlеgrаm сообщили сотрудники представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 07:50 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Байрак: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — написали они.

О разрушениях и пострадавших от прилета пока ничего неизвестно.

По данным представительства ДНР в СЦКК, это не первый обстрел территорий республики со стороны ВСУ за утро 30 мая. Ранее стало известно, что сторонники Украины открыли огонь по Макеевке. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Обстрел вели со стороны Авдеевки.

Меньше чем через час ВСУ открыли огонь по Гольмовскому. По этому населенному пункту сторонники украинской армии выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиетра . Обстрел произошелв 05:40 по местному времени.