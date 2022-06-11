ВСУ обстреляли Авдеевку и Киевский район Донецка

Украинские военные в очередной раз открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Они обстреляли Авдеевку и Киевский район Донецка.

Авдеевка сейчас находится под контролем ВСУ. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, после серии обстрелов в населенном пункте прогремел взрыв. Он произошел в районе, где находится химкомбинат «Коксохим».

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), после 20:30 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому. ВСУ вели обстрел из Авдеевки. Также они атаковали населенный пункт Минеральное.

Под обстрелы попал Киевский район Донецка. По городу выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в своем Теlеgrаm-канале видео, снятое одной из местных жительниц.

Ранее глава города сообщил, что в результате обстрелов пострадал один человек. Раненого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Выпущенные по Донецку снаряды повредили дома и перебили газопровод на Пражской улице.