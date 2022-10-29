ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 22:13 ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ обстреляли Антоновский мост РИА "Новости"

Читать 360tv в

ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», — сообщил Стремоусов.

Реклама

Он также добавил, что пока движение по мосту есть, но, вероятно, мост будет перекрываться для большегрузного транспорта. Обстрел, по словам Стремоусова, был в 04:00 утра, украинские военные выпустили «пакет из 12 ракет, два залпа по шесть».

Реклама

Информации о возможных пострадавших от обстрела у властей пока нет, добавил замглавы региона.

Стремоусов ранее сообщил, что украинские военные предприняли очередную неудачную попытку наступления в Херсонской области, в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий российских военнослужащих бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции, уточнил замглавы региона. Украинские военные потеряли более 18 своих бойцов, а также четыре боевых бронированные машины.