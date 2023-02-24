Спецоперация 24 февраля 2023, 14:55 ВСУ обстреляли Александровку в ДНР СЦКК ДНР: в ночь на 24 февраля ВСУ выпустили по Александровке 5 снарядов калибром 155 мм Сайт президента Украины

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Населенный пункт Александровка (ДНР) в ночь на 24 февраля попал под удар со стороны ВСУ. ОБ этом сообщили представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня в республике. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 01:50 — населенный пункт Дальнее — населенный пункт Александровка», — рассказали они.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, в это время украинские военнослужащие выпустили по данной цели пять снарядов калибром 155 миллиметров. Информацию о пострадавших, разрушениях и иных последствиях прилета пока не сообщали.

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Ранее стало известно, что за истекшие сутки, 23 февраля, ВСУ 22 раза открывали огонь по ДНР. В ходе этих маневров украинская армия выпустила по республике 156 снарядов разного калибра — 122, 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал ряд населенных пунктов в ДНР. Среди них — столица республики, а также Горловка, Пантелеймоновка и Ясиноватая.