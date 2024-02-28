Спецоперация 28 февраля 2024, 05:28 ВСУ обстреливали Ласточкино из «Градов» Боец с позывным Енисей: ВСУ бежали, обстреливая Ласточкино из РСЗО и минометов РИА «Новости»

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Появились кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино в Донецкой Народной Республике, откуда под натиском группировки войск «Центр» сбежали украинские боевики. Видео опубликовало российское Минобороны, сообщили «Известия».

Отступление ВСУ зафиксировал оператор разведывательного беспилотника, сообщило военное ведомство.

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«При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня „Град“, также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы», — рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей.

Он добавил, что ВСУ «жестоко огрызались», понимали, что не удержат позиции и поэтому пытались нанести хоть какой-то «мелкий урон» российским войскам.

Боец добавил, что сейчас украинские боевики обстреливают поселок с помощью дальнобойной артиллерии, применяют дроны-камикадзе, а также запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. При бегстве с позиций они бросали не только западное оружие, но и колесную технику с нацистской символикой.

По словам военного, в ближайшее время российские саперы приступят к разминированию поселка.

Сейчас Ласточкино находится под контролем армии России.