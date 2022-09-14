ВСУ обстреляли все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую Мэр Ясиноватой Шевченко: украинские боевики обстреляли все крупные дороги, ведущие в город РИА "Новости"

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Украинские военные постоянно ведут обстрел всех крупных дорог, ведущих в Ясиноватую в ДНР. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко в эфире Первого канала.

Мэр обратил внимание, что под обстрел попадают, в том числе те пути, по которым поставляется продовольствие.

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«Обстреливаются все дороги, которые соединяют Ясиноватую с большим городом, обстреливаются пути, по которым доставляется продукция», — сказал он.

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Шевченко обратил внимание, что, несмотря на атаки ВСУ, город продолжает жить. В Ясиноватой остаются не менее 12 тысяч человек, работают все социальные объекты.

«В городе функционируют абсолютно все социальные объекты, работают магазины, работают аптеки, работает вся инфраструктура», — сказал он, отметив, что в Ясиноватой есть электричество, вода и газ.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по городу Ясиноватая. Всего боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров со стороны населенного пункта Авдеевка.

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