ВСУ обстреляли все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую | 360°

Все новости

Спорт

14 сентября 2022, 16:45

Расследование дела о возможном допинге фигуристки Валиевой завершили

Мир

14 сентября 2022, 16:43

Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян

Реклама

Криминал

14 сентября 2022, 16:40

Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Общество

14 сентября 2022, 16:31

Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Спецоперация

14 сентября 2022, 15:12

ВСУ обстреляли все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую

Мэр Ясиноватой Шевченко: украинские боевики обстреляли все крупные дороги, ведущие в город

Читать 360tv в

Украинские военные постоянно ведут обстрел всех крупных дорог, ведущих в Ясиноватую в ДНР. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко в эфире Первого канала.

Мэр обратил внимание, что под обстрел попадают, в том числе те пути, по которым поставляется продовольствие.

Реклама

«Обстреливаются все дороги, которые соединяют Ясиноватую с большим городом, обстреливаются пути, по которым доставляется продукция», — сказал он.

Реклама

Шевченко обратил внимание, что, несмотря на атаки ВСУ, город продолжает жить. В Ясиноватой остаются не менее 12 тысяч человек, работают все социальные объекты.

«В городе функционируют абсолютно все социальные объекты, работают магазины, работают аптеки, работает вся инфраструктура», — сказал он, отметив, что в Ясиноватой есть электричество, вода и газ.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по городу Ясиноватая. Всего боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров со стороны населенного пункта Авдеевка.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама