Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР. Пожилых людей и персонал они удерживают в качестве живого щита. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, при этом персонал и граждан пожилого возраста насильно удерживают в качестве живого щита», — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Накануне, 25 апреля, генерал сообщал, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в одном из жилых домов в Авдеевке. Жителей также удерживали в своих квартирах в качестве живого щита. Генерал пояснил, что на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе — тяжелая техника и РСЗО.

В Краматорске и Запорожье ВСУ также оборудовали позиции в школах и больнице, напомнил RT. И в этом случае местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживались в качестве живого щита, отмечал Мизинцев.