ВСУ обесточили шахту в Киевском районе Донецка

Украинские войска обесточили Восточный ствол шахты имени А. Ф. Засядько в Донецке. В момент обстрела под землей находились 33 горняка, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

Киевский район Донецка, где находится шахта, обстреляли в 07:30 шестью снарядами калибром 152 миллиметра.

«Под землей в этот момент находилось 33 горняка, пострадавших нет. Сотрудники оповещены о произошедшем, передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность», — сообщили в министерстве.

В целом на территории Донецкой Народной Республики по данным на утро 29 июля обесточены 228 трансформаторных подстанций, без электричества остались 28,6 тысячи жителей Кировского, Куйбышевского, Петровского районов Донецка, Ясиноватского района и самой Ясиноватой, Горловки, Макеевки. В некоторых районах из-за повреждения воздушной линии и обесточивания фильтровальной станции приостановили подачу воды.