ВСУ обесточили два населенных пункта в ДНР

Населенные пункты Еленовка и Любовка в ДНР остались без электроэнергии в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны народной республики.

Помимо этого, по данным штаба, в Луганском обесточены 400 абонентов, в Сигнальном — 63.

Утром ВСУ открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По данным СЦКК, по домам мирных жителей выпустили 10 снарядов 155-миллиметрового калибра и 20 ракет из БМ-21 «Град». Под огнем сегодня утром оказались и жители Горловки — по городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

Местным жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность и по возможности находиться в убежище во время атаки со стороны украинских военных.