Украинские военные минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по Херсону и пригороду, заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) области. Большинство снарядов удалось перехватить, сообщил ТАСС.

«Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания», — отметили в ВГА Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Запорожской АЭС. После очередной атаки электростанция работает в штатном режиме, сообщил представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, российские системы ПВО справились с украинскими снарядами.

Западные страны не хотят принимать правду о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Запад отрицает факты обстрела объекта украинскими военными. По ее словам, вызывает удивление отсутствие реакции со стороны генсека ООН Антониу Гуттериша. Захарова заявила, что глава организации не подал никаких сигналов украинскому руководству.