ВСУ ночью ударили по зерновым складам в Запорожской области

Украинские боевики ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта.

«Очередное подтверждение, что Киев воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу», — заметил Балицкий.

Он подчеркнул, что разрушение зернового склада стало «большой потерей для продовольственного запаса», но не отразится на обеспечении зерновыми, внутреннем рынке и экспорте.

«Мы не боимся работы, зерно мы высадим и соберем урожай, испечем хлеб. Для нас всегда были самой большой ценностью жизни наших людей», — подытожил глава администрации.