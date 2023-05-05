Спецоперация 05 мая 2023, 10:09 ВСУ ночью целый час пытались атаковать дронами село в Брянской области — СМИ SHOT: дроны ВСУ ночью целый час безуспешно пытались атаковать брянское село

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В ночь на 5 мая украинские беспилотники целый час безуспешно пытались атаковать село Азаровка в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, примерно с 23:00 на село четыре раза сбросили «неустановленную взрывчатку», однако «все мимо». Никто не пострадал, разрушений нет. Официальной информации о случившемся не поступало.

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В последнее время ВСУ стали чаще пытаться атаковать территорию России с беспилотников. Ночью 3 мая они решили ударить по Кремлю. Военные и представители спецслужб сбили оба дрона, пострадавших нет. Украина открестилась от произошедшего, в США также утверждают, что якобы не имеют отношения к атаке. Однако российские власти в это не верят. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал смехотворными заявления Украины и Соединенных Штатов.

Особенно часто украинские боевики атакуют приграничные регионы. Накануне, по данным СМИ, жительница Брянской области лишилась ноги в результате обстрела ВСУ.