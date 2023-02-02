Спецоперация 02 февраля 2023, 11:24 ВСУ ночью обстреляли Каховку и еще три населенных пункта в Херсонской области ВСУ выпустили по Каховке, Новый Каховке и еще двум населенным пунктам Херсонщины 31 снаряд РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в ночь на 2 февраля атаковали четыре населенных пункта Херсонской области, националисты выпустили по ним 31 снаряд. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, населенных пунктах Васильевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии», — сказал он.

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По его словам, информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры сейчас уточняется. Также прошедшей ночью украинские военные обстреляли Горловку и Донецк.

ВСУ выпустили по ним 15 артиллерийских снарядов крупного калибра. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В частности, огонь открыли по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.