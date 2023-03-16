Эксклюзив 16 марта 2023, 22:43 ВСУ несут огромные потери. Они все ждут наступления, обещанного киевскими властями Военный эксперт Дандыкин объяснил огромные потери ВСУ ожиданием наступления РИА «Новости»

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Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил массовые потери ВСУ в живой силе и технике на Донецком направлении. В беседе с «360» капитан первого ранга запаса заявил, что украинские военные ожидают обещанного наступления, которое постоянно анонсируют киевские власти.

Согласно сообщению Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении машину «Ураган», артустановку М109 «Paladin» американского производства, гаубицу «Гвоздика». Растет число потерь и в живой силе. Эксперт пояснил, что на самом деле потерь больше. В данном случае речь идет только одном направлении, которое на сегодня является самым напряженным. Бои же идут на Краснолиманском, Купянском, Херсонском, Запорожском направлениях, где противник также теряет живую силу и технику.

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«Сейчас, мне кажется, главная задача — это уничтожение артиллерии, потому что она наносит удары и по мирным гражданам Донбасса. Это американские орудия, самоходные „Паладины“, „Семерки“ и много чего другого», — поделился мнением эксперт.

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Он отметил, что европейская техника является достаточно новой, а советская, которая досталась украинским военным, уже достаточно древняя. Но тем не менее они продолжают ее использовать.

Огромные потери ВСУ Дандыкин объяснил ожиданием наступления, которое анонсируют перед западными союзниками киевские власти.

«Кто-то говорит, что с севера будут наступать, кто-то говорит — с юга. Формируют то ли 12 бригад, то ли сколько еще — в частности, за счет того, что украинские военные еще учатся на Западе. Это и Великобритания, и страны ЕС. Это, по моим данным, ну 20 тысяч бойцов. Вот они надеются, что надо продержаться и в Артемовске, и далее», — пояснил Дандыкин.

Эксперт добавил, что это же касается направления Сватово-Кременная, где, как и в Артемовске, ВСУ используют все резервы, чтобы продержаться.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под свой контроль пять дорог снабжения украинских националистов под Авдеевкой.