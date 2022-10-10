Бывший министр обороны ДНР раскрыл, почему ВСУ нельзя давать передышки | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Бывший министр обороны ДНР раскрыл, почему ВСУ нельзя давать передышки Экс-министр обороны ДНР Стрелков: российские военные должны атаковывать Киев без передышки Официальный сайт

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Вооруженным силам России необходимо наносить удары по противнику, не давая передышки Украине. Это поможет быстрее завершить спецоперацию с минимальным числом жертв с обеих сторон. Такое мнение в беседе с «360» высказал экс-министр обороны Донецкой народной республики, лидер объединения «Содружество ветеранов ополчения Донбасса» Игорь Стрелков.

«Скорее всего, принято политическое решение начинать спецоперацию всерьез. Хватит уже, восемь месяцев пытались решить вопрос компромиссом. Но когда стало окончательно ясно, что компромисса не будет, принимают решительные действия», — отметил Стрелков.

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По его словам, после объявления мобилизации должен был наступить переломный момент СВО.

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«Украина не только не поняла никаких сигналов Москвы по поводу готовности к компромиссу, но и нанесла просто оскорбительный удар в День рождения президента — взорвала Крымский мост. Поэтому ничего удивительного нет, логично нанесение ударов именно сегодня. В понедельник на тех объектах, по которым наносятся удары, на службу заступил личный состав СБУ и других силовых структур Украины», — продолжил экс-министр обороны ДНР.

Он обратил внимание, что теперь самое главное — не ослаблять усилий, вести боевые действия «упорно и решительно».

«Если противнику дать время, они получат еще больше вооружений с Запада, создаст новые части и соединения», — заключил Стрелков.

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