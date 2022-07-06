ВСУ нелегально торгуют оружием с благословения Запада

Группа военнослужащих ВСУ продала две 155-миллиметровые самоходные гаубицы Caesar, которые Украине подарила Франция. Пушки ценой семь миллионов долларов были проданы за 120 тысяч долларов российским военным, пишут СМИ. Интерполу якобы было известно об этой и других сделках, однако никаких претензий к Украине никто не высказывает. Кому выгодна продажа оружия, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Далее — прямая речь военного журналиста.

Украинцы охотно распродают военную технику

Продажи оружия представителями ВСУ далеко не новая информация. Это происходило сплошь и рядом, в 2014 году я сам неоднократно был свидетелем, когда подразделения ополчения там покупали ту или иную бронетехнику у представителей Вооруженных сил Украины. Они продавали запросто и особо за нее не держались.

Собственно, большая часть военной техники в начале конфликта 2014 года, когда только шло становление ополчения ДНЛ и ЛНР, была куплена у украинских военных. Поэтому ВСУ могли спокойно продать эти французские гаубицы Caesar российским военнослужащим — продавали раньше, почему же этого не сделать в очередной раз?

Конечно, украинская сторона утверждает, что их очерняют, но пусть сначала разберутся, кто у них там торгует оружием. В любом случае купить за 100 с лишним тысяч долларов САУ Caesar — хорошая сделка.

Хаб оружейного черного рынка

Торговля оружием происходит в рамках финансового, а возможно, и политического интереса отдельных еврочиновников или чиновников коллективного Запада. Украина традиционно была оружейным хабом черного рынка. Это никуда не делось, и если мы посмотрим на всю прошедшую тридцатилетнюю историю страны, то увидим, что именно из украинских арсеналов наводнялось оружием большинство военных конфликтов новейшей истории.

Скорее всего, европейские чиновники используют эти украинские каналы для продажи оружия. Достаточно вспомнить недавнее происшествие в Сирии: то оружие, которое отправлялось на Украину, каким-то образом материализовалось на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что Украина выступает прокладкой неких европейских, а также западных бизнес-интересов.

Интерпол не хочет помогать России

Интерпол не спешит пресекать торговлю оружием. Это весьма политизированная организация. По большому счету, сейчас она выполняет те политические установки, которые существуют на Западе. Безусловно, международная уголовная полиция выполняет те свои функции, для которых, собственно, и была создана организация. Однако во взаимоотношениях с Россией у нее преобладают политические факторы.

Поэтому говорить там о каком-то взвешенном подходе организации к работе с РФ не приходится — и это нужно учитывать. Однако порой еврочиновники говорят умные фразы. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что торговля оружием происходит при молчаливом соучастии западных правительств, которые бездумно поставляют Украине военную помощь и не проверяют, как именно в итоге используются их вооружения.

Источник фото: wikipedia.org

Посмотришь и думаешь: «Какой разумный человек!». Но стоит им выйти за какие-то рамки, как звонит какой-то политический начальник и быстро возвращает чиновников обратно в нужную парадигму. И они начинают дальше выполнять враждебные по отношению к России задачи.