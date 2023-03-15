Спецоперация 15 марта 2023, 08:14 ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев под Артемовском Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ бросают тела своих солдат под Артемовском РИА «Новости»

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Украинские солдаты не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском. Об этом сообщил РИА «Новости» боец ЧВК «Вагнер».

Так, остались брошенными тела бойцов ВСУ, которые обороняли населенный пункт Берховка. По словам вагнеровца, украинская сторона пока не предпринимает попыток забрать погибших или обменять их тела.

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«Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей», — сказал боец.

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По его словам, никто не мешает боевикам заботится о погибших, «никто руки не связывает».

«То есть пожалуйста — приходите, забирайте», — подчеркнул российский солдат.

Вагнеровец обратил внимание, что у российских бойцов немного другое, честное, понимание происходящего, они никогда не доходят до такого.

В пятницу, 10 марта, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ бросают раненых и погибших при отступлении из Кременной.