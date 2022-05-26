ВСУ не видят смысла умирать

Вооруженные силы Украины не могут стратегически противостоять российской армии в Донбассе, испытывая нехватку техники и живой силы. Новая волна мобилизации не спасет ситуацию, бойцы территориальных батальонов не мотивированы и разбегаются при первом же серьезном боевом столкновении, сообщил военный эксперт Анатолий Матвейчук.

Далее — прямая речь собеседника «360».

За последние сутки произошли резкие изменения, в районе Изюма прорван фронт. Войска противника двигаются, они пытаются выровнять фронт, но у них ничего не получается. Они пытались нарастить усилия до двух батальонных тактических групп, их наши артиллерия и Военно-космические силы разгромили.

Тербаты не видят смысла умирать за Украину

На сегодняшний день у ВСУ нет свободных ресурсов, которые они могли бы бросить, чтобы контратаковать или стабилизировать фронт. То есть они выдохлись. Территориальные батальоны и территориальные бригады небоеспособны по двум причинам. Первая — у них низкий моральный дух.

Представляете мужика 40-45 лет, у него двое детей, работа, жена и ему говорят, мол, иди на войну умирать. Он спрашивает: «За кого я должен умирать?» Низкая мотивация боевых действий, они разбегаются при первом боестолкновении.

Источник фото: РИА «Новости»

Второе — они не укомплектованы. У них нет тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники. Весь тот миф, что им США и весь мир прут танки, самолеты, — это не более, чем миф. Да, какие-то средства до них доходят, видим Javelin, но максимального количества техники, которая могла что-то сделать, нет.

Техника, которая у них была на начало боевых действий, либо сломалась, либо ее просто выбили. Ситуация критическая, и я ожидаю в ближайшие двое-трое суток прорыва фронта во всем направлении, особо — в донецком укрепленном районе.

«Посмотрите на эту мадам. Она ошиблась морем?»

С точки зрения военной логики необходимо занять населенные пункты на пути коридора в Приднестровье и отрезать ВСУ от моря. Выход на порты в Николаеве и Одессе прекращает попытки НАТО влиять на исход ситуации в Черном море.

Источник фото: РИА «Новости»/Пресс-служба МИД РФ

Ведь посмотрите, эта мадам, глава МИД Великобритании, заявила, что британские военные корабли могут в Черном море сопровождать торговые баржи с пшеном. А не ошиблась ли она морем?

Наверное, британцы там были в последний раз в Крымскую войну. Мы можем повторить им, что было тогда. Боюсь, что это заблуждение с ее точки зрения. Но мы должны быть готовы ко всему, в том числе забрать эти морские объекты в свои руки.

ВСУ используют советские беспилотники в качестве камикадзе

Ту-143 «Рейс» — это разведывательный беспилотник времен СССР. Они его используют, как камикадзе, забивают гексогеном и тротилом. Беспилотник может летать по заданным маршрутам, а может по направлениям, падать и взрываться, как управляемая бомба.

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Не думаю, что у них закончились беспилотники, они хотят нанести максимальный урон Донецкой и Луганской народным республикам, нанести удар не только по технике, но и по инфраструктуре, создать хаос войны. Они пытаются израсходовать те советские запасы, которые не представляют для них ценности, а турецкие беспилотники берегут.