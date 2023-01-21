Спецоперация 21 января 2023, 22:05 ВСУ не стали вывозить тела погибших бойцов из Артемовска из-за боязни массовой паники Военный эксперт Гагин: ВСУ бросили тела погибших в Артемовске, испугавшись паники в тылу rawpixel

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Командование украинских частей ничего не делает для вывоза из Артемовска тел погибших военнослужащих. Это связано с возможной паникой в рядах ВСУ после понимания масштабов потерь, сообщил ТАСС военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Украинская сторона даже не пыталась забрать тела своих военнослужащих, огромная часть которых так и остается лежать на подступах к Артемовску», — сказал он.

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По словам Гагина, аналогичная ситуация наблюдается и в самом городе. Эксперт связал такое отношение к телам погибших украинских военных с попыткой скрыть потери. Он предложил представить, что в расположения регулярно поступают десятки и сотни трупов бойцов.

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«Кто поедет на передок? Не исключено, что в этом причина. Так было и в Соледаре», — объяснил собеседник издания.

Украинскую армию ранее предупредили о больших потерях в технике и живой силе при попытке удержать Артемовск под своим контролем. По данным источника агентства Reuters, высокопоставленные представители администрации президента США выразили уверенность в том, что российские военные смогут освободить Артемовск.