У украинских сил нет перспектив захватить Херсонскую область, их контрнаступление — информационное и чисто теоретическое. Такое мнение высказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Перспектив наступления у них ноль. Все их контрнаступления чисто теоретические и информационные. Никто ничего не захватывал. Все попытки за последние месяцы закончились ничем», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Он заявил, что украинские власти своими заявлениями пытаются запугать жителей Херсонской области.

«Но даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны, это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах», — добавил Стремоусов.

По его словам, среди украинских военнослужащих нет детей высокопоставленных политиков. Они, по мнению собеседника агентства, продолжают наслаждаться жизнью.

Он добавил, что любое выдвижение украинских сил в сторону Херсонской области заканчивается для них значительными потерями и разгромом.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Там были созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских радиостанций, телеканалов. Кроме того, в оборот ввели рубль.