Спецоперация 07 октября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ не преодолеют эшелонированную линию обороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация, которая разворачивается на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, остается стабильной. Украинские войска не смогут преодолеть эшелонированную оборону российских сил. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На фронтах все стабильно, все откатилось до линии обороны эшелонированной. У нас там несколько эшелонов стоит, они не пройдут там, это невозможно», — сказал Стремоусов. Его процитировал ТАСС.

Реклама

Он также сообщил, что у властей Херсонской области есть сведения о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка. По его словам, люди видели все своими глазами.

Реклама

Утром из региона пришла и еще одна новость: ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на Дарьевском мосту. По последним данным, пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

0 0 0 0 0 0