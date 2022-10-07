ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов | 360°

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ВСУ не смогут преодолеть эшелонированную линию обороны в Херсонской области — Стремоусов

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ не преодолеют эшелонированную линию обороны

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Ситуация, которая разворачивается на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, остается стабильной. Украинские войска не смогут преодолеть эшелонированную оборону российских сил. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На фронтах все стабильно, все откатилось до линии обороны эшелонированной. У нас там несколько эшелонов стоит, они не пройдут там, это невозможно», — сказал Стремоусов. Его процитировал ТАСС.

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Он также сообщил, что у властей Херсонской области есть сведения о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка. По его словам, люди видели все своими глазами.

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Утром из региона пришла и еще одна новость: ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на Дарьевском мосту. По последним данным, пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

Херсонская область

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