Спецоперация 10 марта 2024, 15:08 ВСУ не смогут быстро заменить установки для Patriot Forbes: на замену уничтоженных украинских установок Patriot могут уйти годы Bernd Wüstneck/dpa/globallookpress

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Замена уничтоженных в ДНР украинских пусковых установок для ракетного комплекса Patriot вместо может занять месяцы или даже годы. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Покупка может занять месяцы, а то и годы», — написал авторы публикации Дэвид Акс.

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Украинцы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot, а они считаются одними из лучших. Силы противовоздушной обороны республики ослабевают, отметили в издании.

Как подчеркнул Акс, по иронии судьбы, Patriot эффективны, но только тогда, когда батареи развернуты и находятся в боевой готовности, а не транспортируются с одной огневой позиции на другую.

«Непонятно, почему экипажи украинских Patriot во время транспортировки не имели собственного прикрытия ПВО», — отметил он.

Ранее стало известно, что Запад может направить на Украину инструкторов для обучения новобранцев. Однако иностранные военные в зоне спецоперации станут законной целью для России.