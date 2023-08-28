Спецоперация 28 августа 2023, 13:18 ВСУ не смогли вернуть позиции в Харьковской области под Синьковкой Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ безуспешно пытались вернуть позиции в регионе Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области. Самые ожесточенные бои начались под Синьковкой и Петропавловкой. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад», — рассказал глава ВГА.

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По его словам, все попытки украинских сил становятся тщетными, несмотря на ожесточенные бои.

Накануне, 27 августа, Минобороны сообщало, что на Купянском направлении в течение суток ВС России отразили 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Все произошло в районах Синьковки, Новоселовского и Новоегоровки. Потери украинской армии достигли порядка 120 солдат.

В понедельник, 28 августа, российские силы в ходе боев на Купянском направлении заняли опорный пункт ВСУ. Также ВС России за сутки отразили девять контратак противника.