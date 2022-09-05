Спецоперация 05 сентября 2022, 06:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ не смогли расшифровать переговоры российских связистов из-за «тувинского феномена» Минобороны России рассказало о «тувинском феномене» спецоперации на Украине

Читать 360tv в

Украинские военные не смогли расшифровать переговоры российских войск из-за использования национального языка. Минобороны России назвало это «тувинским феноменом» и показало работу связистов.

Специалисты из Тувы заступили на службу в составе Вооруженных сил России. От их работы зависит бесперебойный обмен информацией между частями и подразделениями, а значит, управление войсками в целом. Связисты решили в экстренных случаях обмениваться данными на родном языке, и это стало проблемой для украинских разведчиков.

Реклама

«В случае радиоперехвата мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши прадеды во время Великой Отечественной войны», — объяснил инструктор отделения связи Николай Чамьян.

Реклама

Часто связисты работают в экстремальных условиях, например, под шквальным огнем. Иногда восстанавливать связь приходится под минометным и артиллерийским обстрелом. Связисты залезают на трубы и соединяют порванные провода, несмотря на опасность.

Ранее военнопленный рассказал, как иностранные наемники забрали у бойцов Вооруженных сил Украины оружие и увезли в неизвестном направлении. Они говорили на английском и литовском языке.

0 0 0 0 0 0