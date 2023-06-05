Спецоперация 05 июня 2023, 17:00 ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВСУ не удалось прорвать оборону ВС РФ на Южно-Донецком направлении 4 июня РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении в течение 4 июня. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции», — отметили в министерстве.

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В ведомстве добавили, что ВСУ теряют технику и живую силу. По данным Минобороны, только 31-я механизированная украинская бригада, проводившая атаку в районе населенного пункта Нескучное, лишилась свыше 250 военнослужащих. Кроме того, она потеряла 16 танков и 24 боевых бронированных машины, в том числе три БМП Bradley. Пять украинских военнослужащих попали в плен.

Вооруженные силы Украины попытались провести новые атаки на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое. Для этого украинцы ввели в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Огонь российской артиллерии, удары авиации группировки войск «Восток» и активные действия подразделений ВС РФ успешно сдерживают наступление украинских боевиков, подытожили в Минобороны.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-27. Удар по истребителю нанесли в районе села Закотного в Донецкой Народной Республике.