Спецоперация 22 июня 2023, 07:41 ВСУ не продвинулись дальше серой зоны на Запорожском фронте — Рогов Член ВГА Рогов: на Запорожском фронте ВСУ не продвинулись дальше нейтральной территории РИА «Новости»

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Украинские военные после начала контрнаступления не продвинулись в Запорожской области дальше серой зоны. Об этом РИА «Новости» рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Несмотря на многочисленные попытки, украинские военные не сумели пройти дальше нейтральной территории. Они не смогли пробить первую линию нашей обороны. Российская армия отражает все попытки ударов ВСУ и при возможности контратакует», — сказал он.

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Рогов отметил, что боевые действия идут на Василевском и Ореховском направлениях, а также на Времевском выступе.

Контрнаступление ВСУ в зоне специальной операции началось в начале июня, основной удар боевики сконцентрировали в Запорожском области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в контрнаступлении ВСУ наблюдается затишье из-за больших потерь в живой силе и военной технике. Он подчеркнул, что у украинских военных нет шансов на поле боя.