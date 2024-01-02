Спецоперация 02 января 2024, 07:24 ВСУ не отказались от попыток высадиться на левый берег Днепра Минобороны: ВСУ оставляют попыток высадки на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Украинские военные не оставили попыток высадки на левый берег Днепра, но их уничтожают еще на подходе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Даже в новогодние праздники подразделения ВСУ не оставляли попыток организовать высадку на левый берег Днепра. Однако благодаря работе артиллерийских и мотострелковых подразделений, противника уничтожают еще на подходе к берегу», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны также отметили, что разведка на постоянной основе мониторит ситуацию на правом берегу и дает координаты новых целей для минометов и артиллерии.

«В понедельник выявили скопление личного состава ВСУ, подразделение готовилось к броску через реку. После получения цели расчет миномета 2Б11 поразил цель точным огнем», — заключили в пресс-службы.

Ранее появилось видео зачистки опорных пунктов ВСУ в Богдановке, писал RT.