Спецоперация 03 апреля 2023, 13:34 ВСУ не отдавали приказ о выходе из Артемовска — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не отдавали приказ о выходе из Артемовска Сайт президента Украины

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Никакого спланированного вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска не зафиксировано. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится», — сказал Пушилин.

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Также он добавил, что российским бойцам почти удалось подойти к железнодорожной станции Артемовска. Врио главы ДНР добавил, что ВСУ пытались атаковать силы РФ, но у них ничего не получилось.

Уже более полугода за Артемовск ведутся ожесточенные бои. Этот населенный пункт важен тем, что именно через него идет снабжение украинских военных в Донбассе. Ранее 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что на здании администрации города появился флаг РФ.