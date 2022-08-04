ВСУ не оставили попыток спровоцировать обстрелы жилых домов

На территории Донецкой Народной Республики украинские националисты ведут обстрелы подразделений ВС РФ из частного сектора. Тяжелую артиллерию и РСЗО они установили рядом с жилыми домами.

В Минобороны РФ сообщили, что украинская техника бьет по российским позициям из Северска и Соледара. Ее поставили в непосредственной близости от жилых построек, чтобы вызвать ответный огонь со стороны России и потом обвинить ее в якобы неизбирательных ударах по мирному населению. Подобные провокации, как и раньше, рассчитывают широко осветить в украинских и западных СМИ.

Огневые позиции в Северске ВСУ оборудовали на улице Ямской, а в Соледаре — на улице Свободы. Артиллерию и РСЗО они разместили в частных домовладениях.

В российском оборонном ведомстве в очередной раз указали на циничность официального Киева.

Генштаб ВСУ 4 августа заявил, что украинские военные отступили от рубежей в районе Авдеевки, столкнувшись с активными штурмовыми действиями.