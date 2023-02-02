Спецоперация 02 февраля 2023, 09:49 ВСУ не оставили попыток форсировать Днепр, несмотря на огромные потери Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр и несут большие потери РИА «Новости»

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Украинские военные несут большие потери при неудачных попытках форсировать Днепр, заявил РИА «Новости» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Все атаки противника успешно отбивают подразделения ВС РФ.

«Наши военные контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман», — сказал Сальдо.

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По его словам, десанты ВСУ предпринимают попытки переправиться и высадиться на левый берег Днепра. Но их действия каждый раз пресекают. При этом ВСУ несут большие потери убитыми и ранеными.

«Чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — подчеркнул врио губернатора.

Сальдо заметил, что планы украинской армии форсировать реку не имеют смысла. По его словам, руководство ВСУ бросают на убой все новые воинские части на разных участках. Потери никого не волнуют, добавил он.

Врио губернатора региона отметил, что ВС РФ в ходе боевых действий полагаются не на численное превосходство, а на профессионализм и выучку.