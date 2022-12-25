25 декабря 2022, 22:10
ВСУ назвали новое направление для наступления ВС России
Череватый: ВС России планируют начать наступление на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие планируют освободить территории на Краснолиманском направлении. Об этом представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил украинскому изданию «Страна.ua».
По его словам, ВС России намерены осуществить еще одно наступление в дополнение к боевым действиям по освобождению территорий на Артемовском и Авдеевском направлениях. Череватый уточнил, что сейчас украинские военные попадают под постоянный шквал огня.
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По данным Минобороны России, 24 декабря российские военные уничтожили около 90 украинских военных и технику на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении они нанесли удар по подразделению 14-й мехбригады ВСУ и разбили 92-ю мехбригаду в Харьковской области.
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На Краснолиманском направлении российская авиация атаковали укрепрайон 111-й бригады теробороны в районе населенного пункта Торское в ДНР. Противник потерял более 40 солдат.
Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на обстрелы в Артемовске.
Специальная военная операция РФ на Украине
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