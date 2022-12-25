Спецоперация 25 декабря 2022, 22:10 ВСУ назвали новое направление для наступления ВС России Череватый: ВС России планируют начать наступление на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие планируют освободить территории на Краснолиманском направлении. Об этом представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил украинскому изданию «Страна.ua».

По его словам, ВС России намерены осуществить еще одно наступление в дополнение к боевым действиям по освобождению территорий на Артемовском и Авдеевском направлениях. Череватый уточнил, что сейчас украинские военные попадают под постоянный шквал огня.

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По данным Минобороны России, 24 декабря российские военные уничтожили около 90 украинских военных и технику на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении они нанесли удар по подразделению 14-й мехбригады ВСУ и разбили 92-ю мехбригаду в Харьковской области.

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На Краснолиманском направлении российская авиация атаковали укрепрайон 111-й бригады теробороны в районе населенного пункта Торское в ДНР. Противник потерял более 40 солдат.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на обстрелы в Артемовске.