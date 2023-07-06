Спецоперация 06 июля 2023, 21:43 ВСУ назвали главную угрозу со стороны России CBC: вертолеты ВКС России стали одной из главных угроз для ВСУ РИА «Новости»

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Российские вертолеты стали одной из главных угроз с неба для Вооруженных сил Украины. Об этом бойцы ВСУ рассказали в беседе с канадским телеканалом CBC.

Один из украинских военных рассказал, что вертолеты ВКС России «замирают» над деревьями примерно в 8,5 километрах от позиций ВСУ. Оттуда они и ведут обстрелы. У украинцев же в качестве защиты есть только переносной зенитный ракетный комплекс Stinger с боевой дальностью всего четыре километра.

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«На нас постоянно огонь, как с вертолетов, так и с истребителей. <…> Только один [российский вертолет] ударил [наши позиции] 20 раз за один день», — рассказал боец спецназа по имени Павел.

Как сообщил американский портал The War Zone, украинские боевики не смогли разгадать устройство российских планирующих авиабомб, которые прорывают оборонительные укрепления ВСУ. В материале отметили, что эти снаряды стали для боевиков киевского режима головной болью. Благодаря этим авиабомбам истребители ВКС РФ работают по целям с безопасного расстояния, не заходя в зону действия ПВО противника.