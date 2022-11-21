21 ноября 2022, 05:31
ВСУ нарушили целостность экосистем в ЛНР — власти
Минприроды ЛНР: 17 из 65 природных зон пострадали из-за обстрелов ВСУ
Украинские военные нанесли значительный урон экологии ЛНР. С июня 2014 по февраль 2015 года в результате обстрелов пострадали 17 из 65 особо охраняемых природных территорий, заявил глава Минприроды республики Юрий Дегтярев. Его слова привело РИА «Новости».
«Ущерб, нанесенный боевыми действиями в 2022 году, еще предстоит оценить», — отметил собеседник агентства. По его словам, целостность экосистем у линии фронта нарушена. Большая площадь лесов залита горюче-смазочными материалами.
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