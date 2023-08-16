Спецоперация 16 августа 2023, 01:05 ВСУ напугало «кладбище» подбитых танков Leopard «Страна.ua»: бойцы ВСУ показали уничтоженные танки Leopard Unsplash

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Украинские военные сняли видео с уничтоженными в зоне спецоперации немецкими танками Leopard с борта броневой техники. Кадрами с «кладбищем» боевой техники поделилось украинское издание «Страна.ua».

Судя по видео, бойцы ВСУ двигались по грунтовой дороге, на обочинах которой лежали два подбитых немецких Leopard. На каком именно участке фронта это происходило, авторы ролика рассказывать не стали.

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Ранее обозреватель британского сайта UnHerd Эдвард Люттвак сообщил, что немецкие Leopard, которые Запад поставил Вооруженным силам Украины, легко уничтожают с помощью российских противотанковых установок «Корнет» с двойной боеголовкой.

Журналист американского Forbes Дэвид Экс, в свою очередь предупредил, что Украина ждет поставок проблемных бельгийских Leopard 1A5BE. У этих танков с тонкой броней есть сложности с системой управления огнем.