13 июня 2023, 08:59
ВСУ направили под Артемовск технику и солдат из Херсона — Марочко
Военный эксперт Марочко: ВСУ перебросили под Артемовск технику и солдат из Херсона
Украина начала перебрасывать подразделения и вооружение на Донецкое направление — к городу Часов Яр, расположенный недалеко от освобожденного российскими военными Артемовска. Передислокация украинской армии происходит из-под Херсона, рассказал в беседе с РИА «Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины с оружием и техникой, которые предположительно переброшены с херсонского направления», — рассказал он.
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Накануне, 12 июня, Вооруженные силы Украины попытались провести разведку боем на Лисичанском направлении. Но российские военные отразили атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении. До этого южная группировка ВС РФ ликвидировала за сутки в ходе спецоперации до 230 бойцов ВСУ в районе Артемовска.
После неудачной атаки на Артемовском направлении украинские боевики начали отступление, артиллеристы Северного флота России уничтожили их уходящие бронетранспортеры.
Ранее Марочко рассказывал об изменившейся тактике ВСУ на Купянском направлении.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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