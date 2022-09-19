Спецоперация 19 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ открыли огонь рядом с Запорожской АЭС — глава ВГА Энергодара Глава ВГА Энергодара Волга: ВСУ открыли огонь рядом с Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наносить удары по районам, которые находятся в непосредственной близости от Запорожской АЭС, рядом также расположена и ТЭС. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости [от АЭС]. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны. Ведется обстрел по расположенной в непосредственной близости тепловой электростанции. У нас здесь все находится очень близко. Атомная станция от тепловой находится на расстоянии километра», — сказал он.

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Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных после начала спецоперации. Украинские силы периодически обстреливают Запорожскую АЭС. Эксперты не раз предупреждали, что это может привести к катастрофе.

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Миссия МАГАТЭ в конце лета побывала на станции. После поездки сотрудники организации опубликовали отчет. В нем указывали на несколько случаев, которые нарушают принципы ядерной безопасности.

МАГАТЭ призвало остановить обстрелы Запорожской АЭС. В противном случае это может привести к «ядерному инциденту».

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